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18:43 (мск), источник: Sputnik.by

Философ из России Рябов получил в Беларуси шесть суток ареста

Российского историка милиция на двое суток задерживала два раза в разных регионах Беларуси.

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Российский историк и философ Петр Рябов признан белорусским судом виновным в хулиганстве, ему дали шесть суток ареста, сообщили правозащитники.

Первоначально появилась информация о том, что в Гродно милиция сорвала лекцию философа Рябова, изъяв на данном мероприятии литературу. Он и еще более десяти человек были доставлены в РУВД, но потом отпущены. На следующий день Рябов был задержан в Барановичах. По информации правозащитников, вероятнее всего, он не успел уехать в Россию.

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«Суд признал Рябова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему шесть суток ареста», — сообщил незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщили, что, вероятнее всего, ночь перед судом Рябов провел в ИВС в Барановичах, а утром был доставлен в суд Барановичского района.

На него была составлен административный протокол по статье 17.1 «Хулиганство» КоАП.

В правоохранительных органах эту информацию не комментируют.

Ранее Sputnik сообщал, что проверку по факту распространения во время лекции российского историка Рябова литературы, связанной с экстремизмом, проводит гродненская милиция.

В УВД отметили, что им поступил сигнал, что на данном мероприятии «распространяется экстремистская литература». Более десяти человек, в том числе и Рябов, были доставлены в РУВД и после проверки личности отпущены.

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