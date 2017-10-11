Философ из России Рябов получил в Беларуси шесть суток ареста

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Российский историк и философ Петр Рябов признан белорусским судом виновным в хулиганстве, ему дали шесть суток ареста, сообщили правозащитники.

Первоначально появилась информация о том, что в Гродно милиция сорвала лекцию философа Рябова, изъяв на данном мероприятии литературу. Он и еще более десяти человек были доставлены в РУВД, но потом отпущены. На следующий день Рябов был задержан в Барановичах. По информации правозащитников, вероятнее всего, он не успел уехать в Россию.

«Суд признал Рябова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему шесть суток ареста», — сообщил незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщили, что, вероятнее всего, ночь перед судом Рябов провел в ИВС в Барановичах, а утром был доставлен в суд Барановичского района.

На него была составлен административный протокол по статье 17.1 «Хулиганство» КоАП.

В правоохранительных органах эту информацию не комментируют.

Ранее Sputnik сообщал, что проверку по факту распространения во время лекции российского историка Рябова литературы, связанной с экстремизмом, проводит гродненская милиция.