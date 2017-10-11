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20:17 (мск), источник: Ведомости

Следственный комитет подозревает чиновников Роскомнадзора в мошенничестве

Чертановский районный суд на прошлой неделе рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными чиновников Роскомнадзора Бориса Едидина, Александра Весельчакова и Вадима Ампелонского, следует из картотеки уголовных дел Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"
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Заседания проходили в один день, вела их одна и та же судья Ирина Ермишина. По словам источника, близкого к следствию, Следственный комитет действительно возбудил и расследует уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора. Этому источнику известно, что речь идет о трех подозреваемых по одному делу.

Вадим Ампелонский — пресс-секретарь Роскомнадзора. Борис Едидин числится на сайте Роскомнадзора как начальник правового управления ведомства. Александр Весельчаков на ресурсе об интернет-отрасли Runet-id назван руководителем аппарата Роскомнадзора, а прежде он регулярно сопровождал Жарова на публичных мероприятиях и представлялся «Ведомостям» руководителем аппарата службы. О том, что в картотеке суда речь идет об этих трех сотрудниках Роскомнадзора, знает их знакомый.

В картотеке Мосгорсуда Ампелонский и Едидин названы обвиняемыми по ст. 159 ч. 4 УК РФ, которая описывает «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Суд рассматривал вопрос о помещении этих двух человек под стражу, но в случае с Ампелонским это было отклонено, а для Едидина итог не указан. Весельчаков в базе суда обвиняемым не назван (равно как и не указана статья). Но, по данным картотеки, он по ходатайству правоохранительных органов помещен под домашний арест.

Деталей о сути обвинения картотека не содержит. Собеседник «Ведомостей», близкий к следствию, ими также не поделился.

«Ведомостям» не удалось установить причин интереса следствия к трем чиновникам Роскомнадзора. Знакомый подозреваемых говорит, что уголовное дело сотрудников Роскомнадзора может быть связано с ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). «Ведомостям» не удалось оперативно найти доказательства в пользу этой версии.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Ведомостям» что ему ничего не известно об уголовных делах, в которых фигурируют названные сотрудники и отвечать на другие вопросы отказался.

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор, где среди прочего спросили — являются ли Едидин, Весельчаков и Амелонский и сейчас сотрудниками службы, отстранен ли Весельчаков от работы в связи с домашним арестом, связано ли уголовное дело, в котором они фигурируют, с деятельностью службы или подведомственных ей организаций, возбуждено ли это дело в результате проверки деятельности службы или подведомственных ей организаций правооханительными органами.

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В ответ пресс-служба ведомства заявила, что данные вопросы не относятся к исполнению Роскомнадзором своим полномочий. На уточняющий вопрос «Ведомостей», значит ли это, что уголовное дело или дела не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников Роскомнадзора, пресс-служба не ответила.

Ампелонский не ответил на звонки «Ведомостей». Связаться с Едидиным и Весельчаковым не удалось.

Представитель Чертановского районного суда не предоставил оперативных комментариев. Представители Следственного комитета и Минкомсвязи (которому подведомственен Роскомнадзор) отказались от комментариев.

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Следственный комитет подозревает чиновников Роскомнадзора в мошенничестве
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