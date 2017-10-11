Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Суд не стал арестовывать Вадима Ампелонского и второго фигуранта дела — руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина.
Суд не стал арестовывать Вадима Ампелонского и второго фигуранта дела — руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина.
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU —
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с «Интерфаксом» отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Ампелонского и Едидина.