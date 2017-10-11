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19:53 (мск), источник: Интерфакс

Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Суд не стал арестовывать Вадима Ампелонского и второго фигуранта дела — руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин подозреваются в мошенничестве. Как следует из материалов на сайте Чертановского районного суда Москвы, суд отказал следствию в заключении чиновников под стражу.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с «Интерфаксом» отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Ампелонского и Едидина.

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