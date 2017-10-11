В центре Омска перевернулась полицейская ГАЗель после столкновения с пьяным водителем

Крупная авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Фрунзе и Гусарова в районе АЗС «Лукойл». По информации очевидцев, полицейская ГАЗель перевернулась на бок после столкновения с седаном Toyota. Свидетели говорили о пострадавших.

Фото с места аварии появились в паблике REGIK55. На них видно, что иномарка также получила серьезные повреждения — передняя часть автомобиля превратилась буквально в груду железа.

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В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что иномарка, за рулем которой находился водитель с признаками опьянения, не уступила дорогу полицейской ГАЗели, в результате чего произошло столкновение. Информацию о пострадавших в полиции предварительно не подтвердили.

Однако на видео, сделанном очевидцем, видно, что медики уносят людей в машину скорой помощи на носилках.