В центре Омска перевернулась полицейская ГАЗель после столкновения с пьяным водителем
По предварительным данным, нетрезвый мужчина не уступил дорогу полицейским. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, нетрезвый мужчина не уступил дорогу полицейским. Есть пострадавшие.
Крупная авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Фрунзе и Гусарова в районе АЗС «Лукойл». По информации очевидцев, полицейская ГАЗель перевернулась на бок после столкновения с седаном Toyota. Свидетели говорили о пострадавших.
Фото с места аварии появились в паблике REGIK55. На них видно, что иномарка также получила серьезные повреждения — передняя часть автомобиля превратилась буквально в груду железа.
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Однако на видео, сделанном очевидцем, видно, что медики уносят людей в машину скорой помощи на носилках.