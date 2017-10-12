В микрорайоне Боровое в Воронеже ВАЗ сбил 9-летнюю девочку

Это не первый случай ДТП с ребенком осенью 2017 года. Автомобиль ВАЗ-2109 сбил шестилетнего мальчика на улице Минской 20 сентября. Ребенка доставили в больницу. Позже, 4 октября, Suzuki Grand Vitara сбил девятилетнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от школы № 40 во вторник, 3 октября. Мальчика отвезли в детскую клиническую больницу № 2.