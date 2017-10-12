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10:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В микрорайоне Боровое в Воронеже ВАЗ сбил 9-летнюю девочку

Автомобиль ВАЗ-2108 наехал на девятилетнюю девочку на улице Федора Тютчева в 15:10 среды, 11 октября.

Ребенка доставили в больницу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в придворовой территории дома № 99а. За рулем ВАЗа был 23-летний водитель. Девочка оказалась жительницей Новоусманского района. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Это не первый случай ДТП с ребенком осенью 2017 года. Автомобиль ВАЗ-2109 сбил шестилетнего мальчика на улице Минской 20 сентября. Ребенка доставили в больницу. Позже, 4 октября, Suzuki Grand Vitara сбил девятилетнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от школы № 40 во вторник, 3 октября. Мальчика отвезли в детскую клиническую больницу № 2.

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