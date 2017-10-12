МЧС: В аварии под Заинском погибли два человека и два пострадали

Автокран поднял огромные металлические трубы, которые упали с грузовика и завалили легковой автомобиль. В 19.51 спасатели сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 6 и Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России извлекли при помощи аварийно-спасательного инструмента тела двух погибших пожилых людей 80-летнего мужчины и 65-летней женщины. Они возвращалась с поминок и мужчина подвозил попутчицу домой.