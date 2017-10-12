МЧС: В аварии под Заинском погибли два человека и два пострадали
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В аварии под Заинском погибли два человека, водитель и пассажир «Лады» — 80-летний мужчина и 65-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В аварии под Заинском погибли два человека, водитель и пассажир «Лады» — 80-летний мужчина и 65-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в
Автокран поднял огромные металлические трубы, которые упали с грузовика и завалили легковой автомобиль. В 19.51 спасатели сотрудники зонального
Всего в результате ДТП погибли два человека, в реанимацию Заинской ЦРБ доставлены два человека — 38-летний водитель «МАЗа» и 21-летний водитель «КАМАЗа».