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09:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС: В аварии под Заинском погибли два человека и два пострадали

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В аварии под Заинском погибли два человека, водитель и пассажир «Лады» — 80-летний мужчина и 65-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Автокран поднял огромные металлические трубы, которые упали с грузовика и завалили легковой автомобиль. В 19.51 спасатели сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 6 и Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России извлекли при помощи аварийно-спасательного инструмента тела двух погибших пожилых людей 80-летнего мужчины и 65-летней женщины. Они возвращалась с поминок и мужчина подвозил попутчицу домой.

Всего в результате ДТП погибли два человека, в реанимацию Заинской ЦРБ доставлены два человека — 38-летний водитель «МАЗа» и 21-летний водитель «КАМАЗа».

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