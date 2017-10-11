Источник связал дело на Ампелонского с оформлением зарплат в Роскомнадзоре

По его словам, речь идет о выводе денег через одно из подконтрольных Роскомнадзору федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

«Многие чиновники компенсируют небольшую зарплату контрактами, оплата за которые идет через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. В данной ситуации, скорее всего, схема именно такая. Во всяком случае, в настоящее время убедительных доказательств хищений, в том числе путем мошенничества, у следователей нет», — сказал источник. Он отметил, что схема спорная, но закону не противоречит.

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Источник уточнил, что дело в отношении Амплелонского и соучастников было возбуждено отделом Следственного комитета России (СКР) по району Чертаново. Однако, сразу после появления спецсообщения о задержании федеральных чиновников дело забрали в Центральный аппарат СКР. И сейчас там решают, что делать с имеющимися материалами, поскольку они далеко не бесспорны.

Источник также уточнил, что никому из задержанных обвинение пока не предъявлено. Ранее стало известно, что Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве.

Материалы дела некоего Ампеловского В. В. опубликованы также на сайте Чертановского районного суда. Они были зарегистрированы 5 октября. Судя по информации ресурса, следователи ходатайствовали об аресте Ампеловского, но суд отклонил это требование.