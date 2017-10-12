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09:49 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали мошенника, укравшего двадцать пять миллионов рублей

В Калининграде сотрудники уголовного розыска совместно со следователями ОМВД России по городу Усинску задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

По данным ведомства, задержанный подозревается в преступлениях, совершенных, на территории Республики Коми. Полицейские из Усинска установили, что он причастен к семи фактам хищения денег при получении займов под предлогом развития бизнеса. Общая сумма ущерба составила 25 миллионов рублей.

«После возбуждения уголовного дела в 2014 году коммерсант скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Силовую поддержку операции оказали бойцы группы быстрого реагирования федеральной службы судебных приставов. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе.

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