В Калининграде задержали мошенника, укравшего двадцать пять миллионов рублей

По данным ведомства, задержанный подозревается в преступлениях, совершенных, на территории Республики Коми. Полицейские из Усинска установили, что он причастен к семи фактам хищения денег при получении займов под предлогом развития бизнеса. Общая сумма ущерба составила 25 миллионов рублей.

«После возбуждения уголовного дела в 2014 году коммерсант скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Силовую поддержку операции оказали бойцы группы быстрого реагирования федеральной службы судебных приставов. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе.