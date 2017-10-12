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10:14 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани блогера и юриста арестовали после съемки поста ДПС и отдела полиции

Кропоткинский городской суд назначил наказание блогеру Дмитрию Бубенко и юристу Сергею Земцову в виде 5 и 10 суток ареста соответственно по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение полиции). Задержали их обоих за ведение съемки.

Источник: ЮГА.ру

Бубенко был задержан 9 октября после съемок поста ДПС в Кропоткине. По словам самого блогера, он залез на крышу заброшенного пустующего здания около поста и вел съемку оттуда.

«Мне было интересно, бесплатно ли проезжают КамАЗы мимо этого поста или нет. Я так наблюдаю за многими постами, на этом посту вел съемку впервые», — пояснил Бубенко.

После задержания его доставили в отдел полиции по Кавказскому району. В протоколе Бубенко говорится лишь, что он не выполнил требования полицейских, без уточнения, что именно они требовали, передает «Медиазона». При этом изначально начальник отдела полиции, которого засняли активисты, говорил, что действия Бубенко проверяют по статье 330 УК (Самоуправство). По словам полицейского, Бубенко снимал пост ДПС с территории частного объекта, куда он проник нелегально, о чем сообщил владелец помещения. Также, добавил он, Бубенко осуществлял скрытую видеосъемку заградительного центра поста.

«Ни окон, ни дверей нет. А сейчас полицейские говорят, что хозяин этого здания написал на меня заявление, что я незаконно нахожусь на его территории. Ворота вывалены, одной стенки нет, крыша разбита. Туда я заехал свободно на мопеде, вообще никаких ворот», — утверждает блогер.

Увидев сообщение о задержании активиста, к нему направился юрист Сергей Земцов. Он намерен был выступить в качестве защитника Бубенко, но ему отказали из-за отсутствия адвокатского удостоверения. Земцов снимал происходящее на камеру. Начальник полиции, вышедший к юристу, пояснил, что съемка в помещении УМВД по Кавказскому району запрещена приказом начальника отдела.

Согласно протоколу Земцова, видеосъемкой он мешал работе полиции. Адвокат Земцова Владимир Шамшуров уточнил, что, согласно постановлению суда, его подзащитный производил видеосъемку на сотовый телефон. Однако упомянутый в документах телефон Nokia по своим техническим характеристикам даже не имеет видеокамеры, пишет «Росбалт».

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