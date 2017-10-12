Недалеко от Краснодара при столкновении с «КамАЗом» погибли водители двух иномарок
Подробности аварии «Югополису» сообщили в
Подробности аварии «Югополису» сообщили в
Авария со смертельным исходом произошла около семи часов вечера на трассе в
По предварительным данным, автомобиль Mazda столкнулся с «КамАзом», двигавшимся в попутном направлении. От удара иномарка вылетела на встречку и врезалась в другую иномарку — Hyundai.
Оба водителя погибли на месте ДТП. Пассажир Hyundai госпитализирован. Водитель «КамАЗа» не пострадал.
Сотрудники полиции проводят проверку.