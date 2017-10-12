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09:35 (мск), источник: Югополис

Недалеко от Краснодара при столкновении с «КамАЗом» погибли водители двух иномарок

Подробности аварии «Югополису» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария со смертельным исходом произошла около семи часов вечера на трассе в Усть-Лабинском районе Кубани.

По предварительным данным, автомобиль Mazda столкнулся с «КамАзом», двигавшимся в попутном направлении. От удара иномарка вылетела на встречку и врезалась в другую иномарку — Hyundai.

Оба водителя погибли на месте ДТП. Пассажир Hyundai госпитализирован. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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