Беременная девушка пострадала в ДТП в Алматы

ДТП произошло на пересечении Жумабаева — Жансугурова. «Хонда» следовала по Жансугурова на север, «Тойота» — по Жансугурова на юг. «Тойота» планировала совершить левый поворот на Жумабаева, но «Хонда» ударила ее в бок. От удара «Тойоту» закрутило и притерло к автомобилю «Киа», стоявшему на красном сигнале светофора в западном направлении по Жумабаева.



Пострадавшую пассажирку из «Хонды» — беременную девушку — пришлось госпитализировать. Позже на скорой увезли водителя этой же машины.