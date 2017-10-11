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23:10 (мск), источник: Kazinform

Беременная девушка пострадала в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы «рядовая» на первый взгляд авария закончилась госпитализацией беременной девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на пересечении Жумабаева — Жансугурова. «Хонда» следовала по Жансугурова на север, «Тойота» — по Жансугурова на юг. «Тойота» планировала совершить левый поворот на Жумабаева, но «Хонда» ударила ее в бок. От удара «Тойоту» закрутило и притерло к автомобилю «Киа», стоявшему на красном сигнале светофора в западном направлении по Жумабаева.

Пострадавшую пассажирку из «Хонды» — беременную девушку — пришлось госпитализировать. Позже на скорой увезли водителя этой же машины.

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