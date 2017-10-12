Два человека погибли и один пострадал в тяжелом ДТП на Седанке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

В ДТП на Седанке погибли два человека и один доставлен в больницу. Авария произошла в районе Седанки около трех часов ночи в четверг, 12 октября, сообщает ИАPrimaMedia со ссылкой на vl_crime.

По предварительным данным, Toyota Corolla Fielder двигалась с 14-го километра в сторону Санаторной, когда в конце Седакинского спуска машину по непонятной причине занесло. В результате авто левым боком врезалось в столб. Удар был такой силы, что со столба уличного освещения оторвало фонарь.

В машине находились три человека. Чтобы извлечь пострадавших из искореженного салона, на место прибыли спасатели со спецоборудованием. Сотрудники Городской поисково-спасательной службы срезали крышу и деблокировали людей.

Водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, погибли на месте. Пассажир, находившийся сзади, доставлен в тысячекоечную больницу. Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.