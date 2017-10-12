Горящие районы Приморья проверили на чистоту воздуха
Он оказался достаточно чистым.
Он оказался достаточно чистым.
Лесопожарная обстановка в Приморье остаётся сложной. В 3 районах (г. Дальнегорск, Тернейский, Кавалеровский) введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», ещё в 8 районах объявлен особый противопожарный режим.
Роспотребнадзором края в г. Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске и Партизанске организован и проводится мониторинг за
С нарастающим итогом на 11 октября выполнено 75 исследований атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в жилых зонах, местах расположения
Эпидемиологическая обстановка в районах чрезвычайной ситуации оценивается как стабильная, заболеваемость по актуальным нозологиям с учетом эпид. сезона в пределах среднемноголетнего уровня инфекционной заболеваемости, вспышечная заболеваемость отсутствует.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.