Накрыть Хабаровск дымом из ЕАО не могло — областная лесоохрана
По информации ведомства, на территории Смидовичского района не зафиксированы термоточки.
По информации ведомства, на территории Смидовичского района не зафиксированы термоточки.
Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.
По информации заместителя начальника ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» Дмитрия Околова, накрыть Хабаровск дымом из ЕАО не могло. На территории Смидовичского района не зафиксированы термоточки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА EAOMedia.
Напомним, ранее начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева заявила, что задымление в Хабаровск возможно принесло с территории ЕАО.
— С начала осеннего пожароопасного периода термоточек в Смидовичском районе ЕАО зарегистрировано не было. То есть, поступление дыма с территории области быть не могло, — прокомментировал заместитель начальника ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» Дмитрий Околов.