Накрыть Хабаровск дымом из ЕАО не могло — областная лесоохрана

Источник: AP 2017

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

По информации заместителя начальника ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» Дмитрия Околова, накрыть Хабаровск дымом из ЕАО не могло. На территории Смидовичского района не зафиксированы термоточки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА EAOMedia.

Напомним, ранее начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева заявила, что задымление в Хабаровск возможно принесло с территории ЕАО.