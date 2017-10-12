Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
7 полезных осенних продуктов
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
03:02 (мск), источник: ТАСС

Полицейские в Москве при задержании ранили подозреваемого в автоугоне

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие при задержании подозреваемого в угоне автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Около 22:30 в среду на улице Авиаторов подозреваемый в автоугоне не подчинился законным требованиям сотрудников полиции при задержании, в связи с чем полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов отправили раненого мужчину в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту происшествия проводится проверка, добавили в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российские флаги сняли с торгпредства РФ в Вашингтоне
Матвиенко заявила, что нет оснований включать ее в число претендентов на пост премьера
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
США хотят избежать дальнейшего обмена ответными мерами с РФ
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь