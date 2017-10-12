Полицейские в Москве при задержании ранили подозреваемого в автоугоне

«Около 22:30 в среду на улице Авиаторов подозреваемый в автоугоне не подчинился законным требованиям сотрудников полиции при задержании, в связи с чем полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие», — сказал сотрудник пресс-службы.