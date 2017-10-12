В попытке помочь китайцу приморец пожертвовал своей свободой
Жителя Уссурийска обвиняют в посредничестве к взятке, сообщает Deita. ru.
Жителя Уссурийска обвиняют в посредничестве к взятке, сообщает Deita. ru.
За консультацией к обвиняемому обратился его знакомый гражданин КНР, в отношении которого были возбуждены исполнительные производства о взыскании различных задолженностей в общей сумме свыше 3,8 млн рублей.
В марте 2017 года он сообщил должнику, что у него есть возможность обратиться к должностным лицам отдела судебных приставов и предложил свою помощь в передаче денежного вознаграждения за решение вопроса о прекращении исполнительных производств.
Сумма взятки, со слов фигуранта, составляла 400 тыс. рублей, в 100 тыс. рублей он оценил свою работу в качестве посредника.
В апреле 2017 года в помещении городского кафе иностранный гражданин, принимавший участие в
Михаил Грач.