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03:02 (мск), источник: ДЕЙТА

В попытке помочь китайцу приморец пожертвовал своей свободой

Жителя Уссурийска обвиняют в посредничестве к взятке, сообщает Deita. ru.

За консультацией к обвиняемому обратился его знакомый гражданин КНР, в отношении которого были возбуждены исполнительные производства о взыскании различных задолженностей в общей сумме свыше 3,8 млн рублей.

В марте 2017 года он сообщил должнику, что у него есть возможность обратиться к должностным лицам отдела судебных приставов и предложил свою помощь в передаче денежного вознаграждения за решение вопроса о прекращении исполнительных производств.

Сумма взятки, со слов фигуранта, составляла 400 тыс. рублей, в 100 тыс. рублей он оценил свою работу в качестве посредника.

В апреле 2017 года в помещении городского кафе иностранный гражданин, принимавший участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», передал фигуранту 500 тысяч рублей. После этого действия посредника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю — сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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