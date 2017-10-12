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03:34 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Хабаровске из-за пожаров в Приморье

Специалисты хабаровского Роспотребнадзора выявил загрязнение воздуха в Хабровске в результате из-за пожаров в Приморье, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ИТАР-ТАСС

Лабораторный анализ воздуха в нескольких районах города показал превышение предельной концентрации диоксида азота. «Это жилмассив ул. Вяземская — ул. Воронежская (1,5 ПДК) и центр города (1,7 ПДК). Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы не превышает гигиенических нормативов», — пояснили в ведомстве.

Специалисты посоветовали хабаровчанам меньше находиться на открытом воздухе и не открывать в домах окна.

Дым от пожаров в соседнем Приморье окутал Хабаровск накануне. Тогда в Дальневосточном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что смог не представляет опасности здоровью людей.

В Приморье полыхают около 60 лесных пожаров. Из-за этого в Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском районах введён режим ЧС. Ещё в восьми районах объявлен особый противопожарный режим. В регион в качестве подкрепления постоянно присылают технику и спасателей из соседних регионов.

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