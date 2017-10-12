Энергетики объяснили причины августовского блэкаута на Дальнем Востоке

Источник: Восток Медиа

Ростехнадзор завершил расследование ситуации, из-за которой значительная часть Дальнего Востока 1 августа осталась без света. На это повлиял целый комплекс причин, который говорит о том, что авария произошла из-за несогласованной работы элементов системы. Недостатки были и в организационных моментах, и в невыполнении команд диспетчера, и во многих других нюансах.

Как сообщает пресс-служба АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока», основные причины — это излишняя работа устройств релейной защиты, некорректная работа систем автоматического регулирования генерирующего оборудования, недостатки использованного алгоритма функционирования противоаварийной автоматики в сети 220 кВ и недостатки эксплуатации электросетевого оборудования.

В «ОДУ Востока» сделали вывод, что главной и, по сути, единственной причиной блэкаута стало несогласованное функционирование элементов энергосистемы. Это же лежит в основе большинства системных аварий. Этого можно избежать, если установить прозрачную, технически корректную систему требований к элементам энергосистемы. Также нужно на законодательном уровне обеспечить совместную работу различных ведомств в таких ситуациях.

В настоящее время разрабатываются и готовятся к принятию десятки нормативных правовых актов и общеотраслевых нормативно-технических документов в соответствии с утвержденными на уровне Правительства России планами. В марте 2015 года Министерством энергетики внесен в Правительство проект постановления «О Правилах технологического функционирования электроэнергетических систем» — ключевой документ в структуре нормативных правовых актов, определяющий условия, при которых тысячи объектов и энергопринимающих установок могут согласованно функционировать в составе Единой энергетической системы, — говорится в сообщении пресс-службы.