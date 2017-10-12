Полицейские спасли обессилевшего рыбака в Приморье
В Дальнегорске полицейские спасли потерявшегося рыбака, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Дальнегорске полицейские спасли потерявшегося рыбака, об этом «Deita. ru» сообщили в
Накануне местная жительница заявила в полицию, что ее 46-летний знакомый ушел на рыбалку в район реки Иман и не вернулся. При этом она упомянула, что муж страдает сахарным диабетом. Ему могло стать плохо, в конце концов, он мог потерять сознание.
Как рассказали в
Мужчина был найден сотрудниками полиции в труднодоступном месте на берегу реки Иман в беспомощном состоянии вечером того же дня. Ни одно транспортное средство не могло подойти к этому месту ближе, чем на пять километров.
В настоящее время мужчина находится на лечении во Владивостоке и идёт на поправку.
Угрозы жизни и здоровью на данный момент нет.
Екатерина Лапкина.