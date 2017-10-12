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05:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Полицейские спасли обессилевшего рыбака в Приморье

В Дальнегорске полицейские спасли потерявшегося рыбака, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Накануне местная жительница заявила в полицию, что ее 46-летний знакомый ушел на рыбалку в район реки Иман и не вернулся. При этом она упомянула, что муж страдает сахарным диабетом. Ему могло стать плохо, в конце концов, он мог потерять сознание.

Как рассказали в пресс-службе полиции, полицейские незамедлительно были приняты меры по организации поисковых мероприятий. Выяснилось, что разыскиваемого видели местные рыбаки, которые указали его примерное местоположение. Также стало известно, что больному диабетом мужчине, действительно, стало плохо, и он не может передвигаться самостоятельно.

Мужчина был найден сотрудниками полиции в труднодоступном месте на берегу реки Иман в беспомощном состоянии вечером того же дня. Ни одно транспортное средство не могло подойти к этому месту ближе, чем на пять километров. Из-за этого полицейским пришлось это расстояние пронести мужчину на носилках. Позднее он был доставлен в местную больницу.

В настоящее время мужчина находится на лечении во Владивостоке и идёт на поправку.

Угрозы жизни и здоровью на данный момент нет.

Екатерина Лапкина.

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