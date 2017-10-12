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05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В аэропорту Москвы задержали директора красноярской стройфирмы

Мужчина подозревается в обмане 260 дольщиков.

В одном из аэропортов Москвы полицейские задержали руководителя строительной компании в Красноярске. Мужчину подозревают в мошенничестве на 62 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Компания, которой руководил задержанный красноярец, занималась строительством жилых домов в Октябрьском районе. Однако 62 млн рублей, собранных с дольщиков, пошли на иные цели. Свои обязательства перед дольщиками фирма не выполнила.

Сначала руководителя компании оставили на свободе под подпиской о невыезде. Мужчина предписание правоохранительных органов проигнорировал и выехал за пределы Красноярска. Следователи объявили подозреваемого в розыск, после чего его удалось задержать в столичном аэропорту.

Мужчину привезли в Красноярск и поместили под стражу на два месяца. За мошенничество с деньгами инвесторов он может попасть в тюрьму на четыре года. Расследование уголовного дела продолжается.

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