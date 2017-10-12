В аэропорту Москвы задержали директора красноярской стройфирмы

В одном из аэропортов Москвы полицейские задержали руководителя строительной компании в Красноярске. Мужчину подозревают в мошенничестве на 62 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Компания, которой руководил задержанный красноярец, занималась строительством жилых домов в Октябрьском районе. Однако 62 млн рублей, собранных с дольщиков, пошли на иные цели. Свои обязательства перед дольщиками фирма не выполнила.

Сначала руководителя компании оставили на свободе под подпиской о невыезде. Мужчина предписание правоохранительных органов проигнорировал и выехал за пределы Красноярска. Следователи объявили подозреваемого в розыск, после чего его удалось задержать в столичном аэропорту.