Особый противопожарный режим введён в Приморье
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении в регионе особо противопожарного режима, сообщает
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении в регионе особо противопожарного режима, сообщает
Руководителям городов и районов предстоит очистить населенные пункты от горючих материалов и мусора, запасти воду у находящихся возле лесов строений и восстановить противопожарные полосы, говорится в сообщении.
В регионе действуют 45 лесных пожаров общей площадью около 2 тыс. гектаров. Дым от пожаров дошёл до Хабаровска: в воздухе превышены значения предельной концентрации вредных веществ. Горожанам рекомендовано не покидать дома.