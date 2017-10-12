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05:50 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Особый противопожарный режим введён в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении в регионе особо противопожарного режима, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Руководителям городов и районов предстоит очистить населенные пункты от горючих материалов и мусора, запасти воду у находящихся возле лесов строений и восстановить противопожарные полосы, говорится в сообщении.

В регионе действуют 45 лесных пожаров общей площадью около 2 тыс. гектаров. Дым от пожаров дошёл до Хабаровска: в воздухе превышены значения предельной концентрации вредных веществ. Горожанам рекомендовано не покидать дома.

Из-за лесных пожаров в четырёх районах Приморья введён режим ЧС, ещё в восьми районах объявлен особый противопожарный режим. В регион в качестве подкрепления постоянно присылают технику и спасателей из соседних регионов.

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Особый противопожарный режим введён в Приморье
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