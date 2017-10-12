В Черемховском районе избили бывшего экс-директора школы и ее мужа

Бывший директор школы в селе Балухарь Черемховского района сообщила омбудсмену, что 11 октября ее и мужа избили. Об этом рассказывает пресс-служба уполномоченного.

Инцидент произошел на дороге. Автомобиль экс-директора и ее мужа «подрезал» серебристый джип. Водитель внедорожника напал на них. Потерпевшие обратились за медпомощью в травмпункт.