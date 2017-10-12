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05:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Черемховском районе избили бывшего экс-директора школы и ее мужа

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Бывший директор школы в селе Балухарь Черемховского района сообщила омбудсмену, что 11 октября ее и мужа избили. Об этом рассказывает пресс-служба уполномоченного.

Инцидент произошел на дороге. Автомобиль экс-директора и ее мужа «подрезал» серебристый джип. Водитель внедорожника напал на них. Потерпевшие обратились за медпомощью в травмпункт.

Валерий Лукин считает, что нападение на уволенного директора школы Балухарь связано с её обращением к уполномоченному по правам человека Приангарья за защитой своих трудовых прав. Омбудсмен обратился к руководству МВД региона с просьбой провести детальное расследование ЧП.

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