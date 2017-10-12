В Черемховском районе избили бывшего экс-директора школы и ее мужа
Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Бывший директор школы в селе Балухарь Черемховского района сообщила омбудсмену, что 11 октября ее и мужа избили. Об этом рассказывает
Инцидент произошел на дороге. Автомобиль
Валерий Лукин считает, что нападение на уволенного директора школы Балухарь связано с её обращением к уполномоченному по правам человека Приангарья за защитой своих трудовых прав. Омбудсмен обратился к руководству МВД региона с просьбой провести детальное расследование ЧП.