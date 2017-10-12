Спасатели тушат два лесных пожара в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки возникло два лесных пожара, над тушением которых сейчас трудятся спасатели. Всего же площадь возгораний на Дальнем Востоке за один день увеличилась на 308 гектаров.

Как сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по ДФО, на тушении возгораний работали 467 человек и 109 единиц наземной техники. Пока специалисты не ликвидировали пожары в Хабаровском крае. Всего же с начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировали 2017 лесных пожаров на площади больше 2,1 миллиона гектаров.