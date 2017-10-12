Спасатели тушат два лесных пожара в Хабаровском крае
Возгорания появились в регионе за прошедшие сутки.
Возгорания появились в регионе за прошедшие сутки.
В Хабаровском крае за прошедшие сутки возникло два лесных пожара, над тушением которых сейчас трудятся спасатели. Всего же площадь возгораний на Дальнем Востоке за один день увеличилась на 308 гектаров.
Как сообщает
Между тем краевой центр уже второй день находится в дыму от пожаров. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ещё в среду, 11 октября, пожароопасная обстановка на территории края была спокойной. Задымление связывали с пожарами в соседних регионах — Приморском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, в относительно безветренную погоду обстановку усугубляют палы, которые проводят дачники. Превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота зафиксировали в трёх частях города — в жилмассиве на улицах Вяземская и Воронежская, а также в Центральном районе.