Жителя края отправили в колонию за убийство 7-летней давности: сдал другой преступник

Преступление осужденный совершил еще в 2011 году — 7 января. Долгие годы полицейские и следователи не могли раскрыть его, а престарелая мать убитого продолжала надеяться и ждать. Предполагаемого убийцу задержали случайно — в мае этого года в полицию по подозрению в совершении имущественного преступления доставили ранее судимого жителя Атаманово, который и рассказал, что много лет назад в его присутствии мужчина в ходе конфликта причинил смертельные травмы знакомому.