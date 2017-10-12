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12:10 (мск), источник: Newslab.ru

Жителя края отправили в колонию за убийство 7-летней давности: сдал другой преступник

Раскрытия преступления много лет ждала престарелая мать убитого.

48-летнего жителя села Атаманово Сухобузимского района Красноярского края осудили к 10 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть 56-летнего односельчанина.

Преступление осужденный совершил еще в 2011 году — 7 января. Долгие годы полицейские и следователи не могли раскрыть его, а престарелая мать убитого продолжала надеяться и ждать. Предполагаемого убийцу задержали случайно — в мае этого года в полицию по подозрению в совершении имущественного преступления доставили ранее судимого жителя Атаманово, который и рассказал, что много лет назад в его присутствии мужчина в ходе конфликта причинил смертельные травмы знакомому.

После задержания злоумышленник признался и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Как оказалось, он избил односельчанина до смерти в ходе ссоры, бросил на улице и скрылся. Как уточнили в ГСУ СК по краю, в этот момент оба мужчины были пьяны.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет колонии строго режима.

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