Водители маршруток уехали после выпадения пассажирок на дорогу в Челябинске

Две женщины выпали из разных маршрутных ПАЗов в один день в Челябинске — в обоих случаях водители уехали, бросив пассажирок на дороге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделения пропаганды БДД городской ГИБДД.

Инциденты произошли в среду, 11 октября, утром. В первом случае женщина выпала из маршрутки № 92 в районе остановки «Евтеева» по улице Свободы. Пассажирку с закрытым переломам шейки бедра госпитализировали. Второй случай имел место рядом с Торговым центром на улице 8 марта, 108. Женщина выпала из ПАЗа 40-й маршрутки на дорогу, повредив голеностопный сустав и колено.