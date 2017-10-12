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07:07 (мск), источник: dostup1.ru

Водители маршруток уехали после выпадения пассажирок на дорогу в Челябинске

Сотрудники ГИБДД устанавливают недобросовестных шоферов.

Две женщины выпали из разных маршрутных ПАЗов в один день в Челябинске — в обоих случаях водители уехали, бросив пассажирок на дороге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделения пропаганды БДД городской ГИБДД.

Инциденты произошли в среду, 11 октября, утром. В первом случае женщина выпала из маршрутки № 92 в районе остановки «Евтеева» по улице Свободы. Пассажирку с закрытым переломам шейки бедра госпитализировали. Второй случай имел место рядом с Торговым центром на улице 8 марта, 108. Женщина выпала из ПАЗа 40-й маршрутки на дорогу, повредив голеностопный сустав и колено.

В обеих ситуациях водители не стали ждать прибытия экстренных служб, а поехали дальше. В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД. Водителей ищут, чтобы привлечь к ответственности.

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