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07:06 (мск), источник: АиФ Омск

Омичка на иномарке врезалась в машину дорожных рабочих

Один из специалистов, наносящих разметку на дороге, был травмирован.

Омичка на «Лексусе» снесла предупредительные «фишки» и въехала в машину рабочих. Один из дорожников попал в больницу, сообщает «НГС. Омск».

Авария произошла в ночь на 12 октября неподалёку от парка имени 30-летия ВЛКСМ. По сообщениям на страничках в соцсетях членов рабочей бригады, автоледи на иномарке Lexus на скорости врезалась в «Газель», в которой были специалисты, занимающиеся разметкой дорожного полотна. Судя по данным из социальных сетей, один из рабочих в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Очевидцы рассказывают, что в момент аварии все рабочие находились в «Газели» и ждали когда подсохнет свежая разметка, а иномарка, прежде чем врезаться в автомобиль рабочих, снесла предупредительные фишки, установленные на дороге.

Напомним, что в начале лета похожий эпизод произошёл на Левобережье. Тогда 34-летний автовладелец в ночное время насмерть сбил рабочего, который также занимался разметкой дорожного полотна.

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