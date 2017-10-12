Вне зоны доступа: ДТП с троллейбусом «отрезало» от хабаровчан аэропорт
По словам очевидцев, обездвиженной в утренние часы оказалась улица Карла Маркса.
По словам очевидцев, обездвиженной в утренние часы оказалась улица Карла Маркса.
Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.
Фото с места ДТП, участниками которого стали троллейбус и легковушка, появились сегодня в одной из популярной хабаровской группе социальной сети Instagram. Странное расположение транспорта на проезжей части прокомментировали завсегдатаи Сети.
«А что делал троллейбус на левой полосе?», «Что делала машина на остановке?», «Пешеходный переход — это не остановка. Выворачивал, судя по всему, со второстепенной полосы направо», — больше вопрос, чем ответов набралось у
Судя по снимку, ДТП обошлось как без серьезных повреждений машин, так и без человеческих жертв, однако горожанам оно
«Улица Карла Маркса стоит, лучше туда не соваться», «Ехала в аэропорт — пробка от улицы Большой и до самого аэропорта. Возвращалась через Воронежскую», — сообщили очевидцы событий.