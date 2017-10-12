Вне зоны доступа: ДТП с троллейбусом «отрезало» от хабаровчан аэропорт

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легкового автомобиля напротив остановки «Кирпичный завод» на улице Карла Маркса в Хабаровске спровоцировало сегодня утром огромную пробку в этом районе. По словам очевидцев, в результате аварии движение парализовало от улицы Большой и вплоть до аэропорта, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фото с места ДТП, участниками которого стали троллейбус и легковушка, появились сегодня в одной из популярной хабаровской группе социальной сети Instagram. Странное расположение транспорта на проезжей части прокомментировали завсегдатаи Сети.

«А что делал троллейбус на левой полосе?», «Что делала машина на остановке?», «Пешеходный переход — это не остановка. Выворачивал, судя по всему, со второстепенной полосы направо», — больше вопрос, чем ответов набралось у интернет-пользователей.

Судя по снимку, ДТП обошлось как без серьезных повреждений машин, так и без человеческих жертв, однако горожанам оно все-таки доставило немало неприятных минут.

«Улица Карла Маркса стоит, лучше туда не соваться», «Ехала в аэропорт — пробка от улицы Большой и до самого аэропорта. Возвращалась через Воронежскую», — сообщили очевидцы событий.