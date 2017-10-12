Пропавшую в августе в Новосибирске 50-летнюю женщину нашли мертвой
Напомним, Светлана Буянова не выходила на связь с 12 августа, её поисками занимались волонтёры поискового отряда «Маяк».
Напомним, Светлана Буянова не выходила на связь с 12 августа, её поисками занимались волонтёры поискового отряда «Маяк».
Пропавшую в августе в Новосибирске 50-летнюю женщину нашли мертвой, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Напомним, Светлана Буянова не выходила на связь с 12 августа, поисками занимались сотрудники МВД и волонтёры.