В Екатеринбурге на пожаре в частном доме погиб мужчина

В Екатеринбурге на улице Коммунальная сгорел частный дом, на пожаре погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20.09 11 октября, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов. Справиться с огнем спасателям удалось к 01.48. На площади 300 «квадратов» сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома на одном участке, поврежден кузов легкового автомобиля Daewoo Nexia, повреждена кровля, чердачное перекрытие, внутренние перегородки и домашнее имущество в частном жилом доме на втором участке.