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07:05 (мск), источник: ЕАН

Пассажиры рейса Екатеринбург — Якутия застряли в Кольцово из-за неисправного самолета

Пассажиры авиарейса Екатеринбург — Якутск авиакомпании «Якутия» со среды ждут вылета.

Причиной переноса рейса стала неисправность самолета, сообщает авиакомпания. При подготовке к вылету самолета SSJ-100 11 октября сотрудники авиакомпании обнаружили неисправность — сработало табло предупреждения бортового компьютера.

Причиной стала неполадка в управлении двигателями. На место выслали инженерный состав авиакомпании, назначили спецкомиссию.

На борту находились 89 пассажиров и пять членов экипажа. Всех их разместили в гостинице. Рейс перенесли на 12 октября 15:00.

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