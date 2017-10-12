Пассажиры рейса Екатеринбург — Якутия застряли в Кольцово из-за неисправного самолета
Пассажиры авиарейса Екатеринбург — Якутск авиакомпании «Якутия» со среды ждут вылета.
Пассажиры авиарейса Екатеринбург — Якутск авиакомпании «Якутия» со среды ждут вылета.
Причиной переноса рейса стала неисправность самолета, сообщает авиакомпания. При подготовке к вылету самолета SSJ-100 11 октября сотрудники авиакомпании обнаружили неисправность — сработало табло предупреждения бортового компьютера.
Причиной стала неполадка в управлении двигателями. На место выслали инженерный состав авиакомпании, назначили спецкомиссию.
На борту находились 89 пассажиров и пять членов экипажа. Всех их разместили в гостинице. Рейс перенесли на 12 октября 15:00.