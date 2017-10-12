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07:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске мотоциклист с пассажиркой попали в ДТП: есть пострадавшие

Водитель двухколёсного транспорта не справился с управлением.

В Красноярске мотоциклист с девушкой разбились в ДТП на съезде с Октябрьского моста.

По данным ГИБДД, авария произошла в районе ТЦ «Окей». Возле гипермаркета столкнулись «Toyota» и «Volkswagen», и ждали наряд ДПС. Мимо проезжал мотоциклист, и, не справившись с управлением, врезался с «Volkswagen».

29-летнего водителя мотоцикла и 23-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Обстоятельства ДТП уточняются.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на мотоциклах. Мотосезон завершен, а езда по гололеду опасна для жизни.

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