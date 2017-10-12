Замена колеса на трассе в России стоила казахстанцу жизни

«34-летний житель города Карасук двигался по автодороге К-17p Новосибирск — Павлодар со стороны Новосибирска в направлении Карасука и совершил столкновение с припаркованным на правой обочине грузовым автомобилем DAF, 21-летний водитель которого осуществлял в этот момент замену колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что погибший являлся гражданином Республики Казахстан», — сообщили в ведомстве.