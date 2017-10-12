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07:39 (мск), источник: Tengrinews

Замена колеса на трассе в России стоила казахстанцу жизни

Казахстанец погиб на трассе в России, меняя колесо своего автомобиля на обочине дороги, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на главное управление МВД России по Новосибирской области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 10 октября в 5.40 на 279-м километре трассы Новосибирск — Павлодар, в Краснозерском районе Новосибирской области.

«34-летний житель города Карасук двигался по автодороге К-17p Новосибирск — Павлодар со стороны Новосибирска в направлении Карасука и совершил столкновение с припаркованным на правой обочине грузовым автомобилем DAF, 21-летний водитель которого осуществлял в этот момент замену колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что погибший являлся гражданином Республики Казахстан», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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