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07:25 (мск), источник: ТАСС

ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек. Об этом в среду вечером сообщил американский телеканал ABC.

Источник: AP 2017

«Еще два смертельных случая, о которых сообщается в округе Сонома, увеличивают до 23 число погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Северной Калифорнии», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Местные власти устанавливают местонахождение еще около 500 человек. Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек, эвакуированы около 20 тыс. жителей.

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