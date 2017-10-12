ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23

«Еще два смертельных случая, о которых сообщается в округе Сонома, увеличивают до 23 число погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Северной Калифорнии», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Местные власти устанавливают местонахождение еще около 500 человек. Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек, эвакуированы около 20 тыс. жителей.