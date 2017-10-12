В Екатеринбурге ищут автохама, избившего дедушку на пешеходном переходе

Фото и видео с «подозреваемым» разместили пользователи соцсетей в паблике «Инцидент. Екатеринбург».

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки проехал и чуть не сбил дедушку с ног, поэтому старик ударил кулаком по машине. Водитель иномарки выскочил из авто и напал на пожилого мужчину. В этот момент у него выпали продукты из пакета.

Во время перепалки пенсионер случайно разбил стекло машины с водительской стороны. После этого парень озверел. Он разбил мужчине голову, разодрал куртку. Спасли жизнь мужчине проходившие рядом спасатели МЧС, они и разняли драку.