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07:58 (мск), источник: Om1.ru

Компания пьяных парней, врезавшаяся на «Тойоте» в полицейскую машину в Омске, получила тяжелые травмы

Пострадал и водитель полицейской ГАЗели, перевернувшейся на перекрестке в центре города. Все участники аварии сейчас находятся в одной больнице.

Стали известны новые подробности вчерашней аварии на перекрестке улиц Гусарова и Фрунзе в Омске.

Напомним, что в 21:40 часов местного времени трое молодых парней на автомобиле «Тойота Королла» на скорости въехали в полицейский фургон «ГАЗ-32215», принадлежащий УМВД по Омской области.

В момент столкновения в кабине полицейского автомобиля находился лишь водитель. Пассажиров из числа сотрудников силовых структур на борту не было. От удара фургон перевернулся и лег на бок прямо на магистрали. Водитель и пассажиры легковушки получили тяжелые травмы.

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Известно, что за рулем «Тойоты» находился 27-летний безработный житель Омска. При аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и тупую травму живота. С травмами он был доставлен в БСМП-1.

Аналогичные травмы и сильный ушиб лица также получил 34-летний пассажир легковушки, сидевший на переднем сиденье. Его ровесник, сидевший сзади за спиной водителя, получил лишь ушиб лба.

Что касается водителя полицейского автомобиля, то он получил перелом левого плеча и также доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Таким образом, и трое членов компании молодых людей, совершивших аварию, и сотрудник МВД находятся сейчас в одной больнице.

Уже известно, что молодые люди были пьяны, это стало ясно после проведения экспертизы. С места аварии были изъяты фрагменты ДНК и отпечатки пальцев.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

 — Водитель легкового автомобиля был пьян. Пассажиры «Тойоты» также имели внешние признаки опьянения, но они не являются виновниками ДТП, поэтому их освидетельствование не проводилось.

Отметим, что к месту аварии выезжал врио начальника ГИБДД по городу Омску Сергей Лебедев и другие высокопоставленные сотрудники полиции.

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