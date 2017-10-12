Компания пьяных парней, врезавшаяся на «Тойоте» в полицейскую машину в Омске, получила тяжелые травмы

Стали известны новые подробности вчерашней аварии на перекрестке улиц Гусарова и Фрунзе в Омске.

Напомним, что в 21:40 часов местного времени трое молодых парней на автомобиле «Тойота Королла» на скорости въехали в полицейский фургон «ГАЗ-32215», принадлежащий УМВД по Омской области.

В момент столкновения в кабине полицейского автомобиля находился лишь водитель. Пассажиров из числа сотрудников силовых структур на борту не было. От удара фургон перевернулся и лег на бок прямо на магистрали. Водитель и пассажиры легковушки получили тяжелые травмы.

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Известно, что за рулем «Тойоты» находился 27-летний безработный житель Омска. При аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и тупую травму живота. С травмами он был доставлен в БСМП-1.

Аналогичные травмы и сильный ушиб лица также получил 34-летний пассажир легковушки, сидевший на переднем сиденье. Его ровесник, сидевший сзади за спиной водителя, получил лишь ушиб лба.

Что касается водителя полицейского автомобиля, то он получил перелом левого плеча и также доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Таким образом, и трое членов компании молодых людей, совершивших аварию, и сотрудник МВД находятся сейчас в одной больнице.

Уже известно, что молодые люди были пьяны, это стало ясно после проведения экспертизы. С места аварии были изъяты фрагменты ДНК и отпечатки пальцев.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Водитель легкового автомобиля был пьян. Пассажиры «Тойоты» также имели внешние признаки опьянения, но они не являются виновниками ДТП, поэтому их освидетельствование не проводилось.