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07:52 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В ДТП с двумя авто пострадала жительница Новосибирска с ребенком

Инцидент произошел в Калининском районе мегаполиса.

Инцидент произошел сегодня в 8 утра, 12 октября в Калининском районе.

Водитель Toyota двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Писемского. На повороте неподалеку от дома № 65 он остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, однако следовавший за ним Ford Focus врезался в него сзади.

От удара Тойоту отбросило на переход, где машина сбила женщину и ребенка. В это время они переходили улицу. Пешеходы оказались на проезжей части.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Ребенок, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, жаловался на боль в ногах. Его увезли в больницу.

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