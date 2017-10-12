В ДТП с двумя авто пострадала жительница Новосибирска с ребенком

Инцидент произошел сегодня в 8 утра, 12 октября в Калининском районе.

Водитель Toyota двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Писемского. На повороте неподалеку от дома № 65 он остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, однако следовавший за ним Ford Focus врезался в него сзади.

От удара Тойоту отбросило на переход, где машина сбила женщину и ребенка. В это время они переходили улицу. Пешеходы оказались на проезжей части.