За вечер в районе ЧМЗ сгорело 100 кв. метров пластмассы с маслом

В среду, 11 октября, около 16.00 начался пожар на территории предприятия «Челябинскстальконструкция», расположенного на улице Монтажников. Загорелись 100 кв. метров пластмассы, пропитанной маслом. Химический материал лежал на открытом воздухе.

«На место прибыло 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был автоматически присвоен повышенный ранг сложности, так как горение происходило на территории промышленного предприятия. Была угроза распространения огня на соседнее здание, однако его удалось отстоять. В 16.41 пожар был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.