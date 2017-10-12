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07:52 (мск), источник: dostup1.ru

За вечер в районе ЧМЗ сгорело 100 кв. метров пластмассы с маслом

Черные клубы дыма взволновали горожан.

Черные клубы дыма окутали челябинский район ЧМЗ накануне вечером — источником специфического запаха стала горелая пластмасса с маслом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 11 октября, около 16.00 начался пожар на территории предприятия «Челябинскстальконструкция», расположенного на улице Монтажников. Загорелись 100 кв. метров пластмассы, пропитанной маслом. Химический материал лежал на открытом воздухе.

«На место прибыло 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был автоматически присвоен повышенный ранг сложности, так как горение происходило на территории промышленного предприятия. Была угроза распространения огня на соседнее здание, однако его удалось отстоять. В 16.41 пожар был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Горожане, увидевшие дым в промзоне и почувствовавшие едкий запах, разволновались не на шутку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, НМУ с первой степени опасности повысили до второй. Уже третьи сутки Челябинск окутан смогом.

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