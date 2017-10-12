За вечер в районе ЧМЗ сгорело 100 кв. метров пластмассы с маслом
Черные клубы дыма взволновали горожан.
Черные клубы дыма взволновали горожан.
Черные клубы дыма окутали челябинский район ЧМЗ накануне вечером — источником специфического запаха стала горелая пластмасса с маслом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В среду, 11 октября, около 16.00 начался пожар на территории предприятия «Челябинскстальконструкция», расположенного на улице Монтажников. Загорелись 100 кв. метров пластмассы, пропитанной маслом. Химический материал лежал на открытом воздухе.
«На место прибыло 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был автоматически присвоен повышенный ранг сложности, так как горение происходило на территории промышленного предприятия. Была угроза распространения огня на соседнее здание, однако его удалось отстоять. В 16.41 пожар был ликвидирован», — рассказали в
Горожане, увидевшие дым в промзоне и почувствовавшие едкий запах, разволновались не на шутку.
Напомним, НМУ с первой степени опасности повысили до второй. Уже третьи сутки Челябинск окутан смогом.