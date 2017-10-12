Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Кудымкаре
В ГУ МЧС по Пермскому краю разъяснили ситуацию.
В ГУ МЧС по Пермскому краю разъяснили ситуацию.
12 октября в городе Кудымкар на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на очевидцев.
В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о взрыве не подтвердили.
«В 20.11 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. В момент, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, горела крыша дома, ограда и баня. Трое жильцов вышли на улицу самостоятельно, пострадавших нет. Взрыва газа не было. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщила руководитель