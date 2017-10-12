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07:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Кудымкаре

В ГУ МЧС по Пермскому краю разъяснили ситуацию.

12 октября в городе Кудымкар на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о взрыве не подтвердили.

«В 20.11 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. В момент, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, горела крыша дома, ограда и баня. Трое жильцов вышли на улицу самостоятельно, пострадавших нет. Взрыва газа не было. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Оксана Бутина.

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