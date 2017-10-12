Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Кудымкаре

12 октября в городе Кудымкар на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о взрыве не подтвердили.