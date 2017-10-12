В ДТП в Башкирии разбилась компания молодых людей: юноши 16 и 18 лет скончались

По информации ГИБДД по РБ, неустановленный водитель за рулём ВАЗ-21099, предположительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате аварии юноши 16 и 18 лет скончались на месте происшествия, ещё один 16-летний участник ДТП находится в больнице.