В ДТП в Башкирии разбилась компания молодых людей: юноши 16 и 18 лет скончались
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария произошла вечером в Белебеевском районе на 4 км автодороги
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария произошла вечером в Белебеевском районе на 4 км автодороги
По информации ГИБДД по РБ, неустановленный водитель за рулём ВАЗ-21099, предположительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате аварии юноши 16 и 18 лет скончались на месте происшествия, ещё один 16-летний участник ДТП находится в больнице.