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07:55 (мск), источник: Newslab.ru

Полицейские поймали мужчину, который спалил кроссовер автоледи

Все произошло еще летом на правобережье Красноярска.

Полицейские задержали 33-летнего жителя Красноярска, который поджег дорогой автомобиль. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе городской полиции, все произошло ночью 31 июля во дворе жилого дома на правобережье Красноярска.

Той ночью жителей дома по адресу Ярыгинская набережная, 19 «а» разбудили громкие хлопки — во дворе на парковке горели сразу несколько машин, одна из которых — Hyundai Tucson. Местные жители озвучивали разные версии случившегося, но только недавно выяснилось, что это был поджог. Мужчина облил припаркованный кроссовер Hyundai горючей жидкостью, поджег и скрылся. От него огонь распространился на другие машины.

Задержали злоумышленника накануне — им оказался 33-летний знакомый владелицы автомобиля Hyundai. Он пояснил, что спалил ее машину из-за личных неприязненных отношений. Причину их разногласий в полиции не сообщают. Там лишь уточнили, что это не была месть одного автомобилиста другому. Предположительно, пострадавшая и поджигатель состояли в деловых отношениях, а не в любовных. Автоледи оценила материальный ущерб в 1 миллион 655 тысяч рублей.

За умышленные уничтожение имущества путем поджога мужчине грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

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