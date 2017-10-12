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07:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Ачинска отсудил 300 тыс. рублей за упавший на него забор

После несчастного случая мужчина перенес несколько операций.

Житель Ачинска отсудил у собственников 305 тыс. рублей за упавший на него бетонный забор. Инцидент произошел летом 2016 года. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Мужчина приехал в магазин пиломатериалов, расположенный на ул. Дзержинского в Ачинске. Он отбирал доски для покупки, но в какой-то момент на него упало бетонное ограждение. Потерпевшего придавило тяжелым забором. Свидетели ЧП вызвали на место скорую помощь.

Врачи доставили пострадавшего в больницу с закрытым переломом правого бедра и ушибами головы. Мужчина находился в шоковом состоянии I степени. В общей сложности он пробыл в больнице 17 дней. Ему пришлось пережить несколько сложных операций. Травмы, причиненные больному, квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

«Забор, расположенный на границе двух земельных участков, является общим имуществом собственников смежных территорий. Поскольку собственники аварийного забора не обеспечили надлежащее содержание своего имущества, суд возложил на них гражданско-правовую ответственность за причиненный вред», — говорится в сообщении.

В июне 2017 года Ачинский городской суд постановил взыскать с обоих ответчиков 305 тыс. рублей. Собственники обжаловали решение высшей инстанции, пытаясь переложить вину друг на друга. Однако суд второй инстанции не удовлетворил требования ответчиков.

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