Мать двоих детей пропала в Магнитогорске
Поисковый отряд «Легион-спас» просит помощи в розыске пропавшей в Магнитогорске матери двоих детей, Распоповой Натальи Юрьевны 1983 года рождения.
Поисковый отряд «Легион-спас» просит помощи в розыске пропавшей в Магнитогорске матери двоих детей, Распоповой Натальи Юрьевны 1983 года рождения.
Женщина исчезла еще в начале сентября. Приметы Натальи: рост 17 сантиметров, светлые волосы до плеч, серые глаза.
Всех, кто видел похожую женщину или владеет информацией о ее местонахождении, просят обратиться по номеру +79080533126 (Мария).