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08:26 (мск), источник: Om1.ru

В промзоне Омска легковушка влетела в автобус «Газпрома» с пассажирами

На улице Комбинатской около 8 часов утра иномарка влетела в автобус.

Сегодня утром в крупной промышленной зоне Омска произошла авария. Столкнулись «Тойота Калдина» и пассажирский автобус «Газпрома», очевидно, везущий работников Нефтезавода на работу. ДТП случилось на улице Комбинатской, но точное место не известно. Как предполагают очевидцы, водитель «Калдины» хотел «проскочить» перед автобусом, но не успел.

Фотографии аварии появилась в соцсетях.

На снимке видно, что передняя часть легковушки серьезно разбита, не исключено, что автомобиль развил приличную скорость. Однако обычно на этой улице автомобили не разгоняются более 40 километров в час, поскольку дорога разбита и покрыта ямами. Пользователи сети удивляются, с какой же скоростью ехал водитель «Тойоты», что получил такие повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за столкновения на узкой улице, стратегически важной в промзоне, дорожная ситуация обострилась, водителям пришлось с трудом объезжать столкнувшиеся машины. По этой улице ездит множество большегрузов, сегодня из-за аварии, закрывшей дорогу почти полностью, им придется туго.

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