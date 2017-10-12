В промзоне Омска легковушка влетела в автобус «Газпрома» с пассажирами

Сегодня утром в крупной промышленной зоне Омска произошла авария. Столкнулись «Тойота Калдина» и пассажирский автобус «Газпрома», очевидно, везущий работников Нефтезавода на работу. ДТП случилось на улице Комбинатской, но точное место не известно. Как предполагают очевидцы, водитель «Калдины» хотел «проскочить» перед автобусом, но не успел.

Фотографии аварии появилась в соцсетях.

На снимке видно, что передняя часть легковушки серьезно разбита, не исключено, что автомобиль развил приличную скорость. Однако обычно на этой улице автомобили не разгоняются более 40 километров в час, поскольку дорога разбита и покрыта ямами. Пользователи сети удивляются, с какой же скоростью ехал водитель «Тойоты», что получил такие повреждения.

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