В Миассе «семерка» перевернулась на крышу
В Миассе (Челябинская область) «семерка» перевернулась на крышу. Водитель уходил от столкновения.
В Миассе (Челябинская область) «семерка» перевернулась на крышу. Водитель уходил от столкновения.
11 октября спасателям златоустовского спасотряда областной службы поступил вызов на объездную дорогу, соединяющую Машзавод и район вокзала через ЦУП. Там произошло ДТП, при котором пострадало два человека.
«На дороге столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ 2107. Водитель отечественного авто пытался уйти от аварии, но удар пришелся
Свидетели происшествия смогли поставить машину на колеса и достать
Водитель и пассажирка были госпитализированы. Водитель второго автомобиля не пострадал и находился в шоковом состоянии.