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08:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе «семерка» перевернулась на крышу

В Миассе (Челябинская область) «семерка» перевернулась на крышу. Водитель уходил от столкновения.

11 октября спасателям златоустовского спасотряда областной службы поступил вызов на объездную дорогу, соединяющую Машзавод и район вокзала через ЦУП. Там произошло ДТП, при котором пострадало два человека.

«На дороге столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ 2107. Водитель отечественного авто пытался уйти от аварии, но удар пришелся как-раз в водительское место. При столкновении, ВАЗ 2107 перевернуло на крышу», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Свидетели происшествия смогли поставить машину на колеса и достать женщину-пассажира, водителя же пришлось деблокировать прибывшим спасателям златоустовского спасотряда.

Водитель и пассажирка были госпитализированы. Водитель второго автомобиля не пострадал и находился в шоковом состоянии.

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