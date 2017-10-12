В Миассе «семерка» перевернулась на крышу

11 октября спасателям златоустовского спасотряда областной службы поступил вызов на объездную дорогу, соединяющую Машзавод и район вокзала через ЦУП. Там произошло ДТП, при котором пострадало два человека.

«На дороге столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ 2107. Водитель отечественного авто пытался уйти от аварии, но удар пришелся как-раз в водительское место. При столкновении, ВАЗ 2107 перевернуло на крышу», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Свидетели происшествия смогли поставить машину на колеса и достать женщину-пассажира, водителя же пришлось деблокировать прибывшим спасателям златоустовского спасотряда.