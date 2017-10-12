В Единцах трое парней обокрали 12 хозяйств за две ночи

«Салаты разные, огурцы вроде не тронули. А вот брынзу и муст унесли с собой. Я переживала, плакала. Купила, чтобы было что есть, и вот осталась ни с чем», — сказала Лидия Бурлаку.



А вот Маргарита Русановски лишилась нескольких мешков с орехами.



«Я собрала орехи. Думала, с вырученных с продажи ядер денег куплю полтонны угля. Теперь или дочь поможет, или поеду к ней зимовать в Единцы», — рассказала жительница села Кюрт Маргарита Русановски.



Геннадий Телешман остался без аппарата для сварки и инструментов. Мужчина говорит, что они стоят более десяти тысяч леев.



Одного из подозреваемых задержали на трое суток. Двух других разыскивают. По данным полиции, парни ранее уже были судимы.



«Мы возбудили несколько уголовных дел за кражи. Виновным грозит до 7-семи с половиной тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы», — сообщил глава ИП Единец Вячеслав Антофичук.



Как сообщили правоохранители, сумма ущерба достигает 15 тысяч леев.