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08:31 (мск), источник: РИА Новости

Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне — Башня Гете (Goetheturm) — в ночь на четверг сгорела дотла.

«Башня Гете в Заксенхаузен (район города — ред.) объята пламенем. Тушение пожара продолжается», — сообщила пожарная служба Франкфурта в Twitter.

Огонь соседним строениям не угрожает. «Саму башню, к сожалению, уже не спасти», — отмечается в сообщении.

О причинах пожара не сообщается.

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Деревянная башня Гёте, высота которой составляла 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году. Башня находилась на северной окраине городского леса Шпильпарк-Гететурм в южной части района Заксенхаузена.

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