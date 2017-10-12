Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Одна из основных достопримечательностей немецкого
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Одна из основных достопримечательностей немецкого
«Башня Гете в Заксенхаузен (район города — ред.) объята пламенем. Тушение пожара продолжается», — сообщила пожарная служба Франкфурта в Twitter.
Огонь соседним строениям не угрожает. «Саму башню, к сожалению, уже не спасти», — отмечается в сообщении.
О причинах пожара не сообщается.
Деревянная башня Гёте, высота которой составляла 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году. Башня находилась на северной окраине городского леса