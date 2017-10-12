На Большом Уссурийском острове вновь объявились поджигатели домов

На острове Большом Уссурийском в Хабаровске за одну неделю произошло четыре возгорания. Местные жители считают, что на территории вновь орудуют поджигатели. Такую предварительную причину пожаров назвали и в МЧС.

Деревянные постройки вспыхивали быстро, пламя распространялось и на другие дома. Чтобы потушить их, люди носили воду из бочек, пытались сбить огонь всем, что находилось под рукой.

«Тушили, тушили, потом уже вода закончилась. Я взяла лопату, давай копать и засыпать огонь. Ну и там, видать что-то прогорело, и я туда наступаю — и лопатой себе в нос», — сообщила корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» дачница Наталья Бортникова.

Зимой в этом же районе острова кто-то поджёг десять строений, и они сгорели дотла. В полиции завели дело, но так и не смогли найти виновного в происшествиях. Осенью подобным образом уничтожили один дом, ещё три удалось потушить, но с трудом.

«Предварительной причиной пожара является занесённый извне посторонний источник зажигания, то есть, вероятнее всего, причина — поджог. Точная причина будет установлена экспертами пожарной лаборатории», — рассказала заместитель начальника отдела УНД ИПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Щербакова.

Люди уверены, что неизвестный поджигатель хочет за что-то отомстить садоводческому товариществу. Опасность повышают горы мусора, которые после наводнения так никто и не вывез.