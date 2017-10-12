На Большом Уссурийском острове вновь объявились поджигатели домов
К такой версии склоняются не только местные жители, но и спасатели.
К такой версии склоняются не только местные жители, но и спасатели.
На острове Большом Уссурийском в Хабаровске за одну неделю произошло четыре возгорания. Местные жители считают, что на территории вновь орудуют поджигатели. Такую предварительную причину пожаров назвали и в МЧС.
Деревянные постройки вспыхивали быстро, пламя распространялось и на другие дома. Чтобы потушить их, люди носили воду из бочек, пытались сбить огонь всем, что находилось под рукой.
«Тушили, тушили, потом уже вода закончилась. Я взяла лопату, давай копать и засыпать огонь. Ну и там, видать
Зимой в этом же районе острова
«Предварительной причиной пожара является занесённый извне посторонний источник зажигания, то есть, вероятнее всего, причина — поджог. Точная причина будет установлена экспертами пожарной лаборатории», — рассказала заместитель начальника отдела УНД ИПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Щербакова.
Люди уверены, что неизвестный поджигатель хочет за
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после масштабного наводнения 2013 года островную территорию суд признал непригодной для жилья. Первые зимние пожары начались зимой 2015 года. Тогда огонь уничтожил многоквартирный дом и здание бывшего магазина. Ещё тогда люди говорили о том, что поджогами их выживают из посёлка. Такие происшествия наблюдались и прошлой зимой.