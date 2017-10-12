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08:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи на пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 11 октября в правоохранительные органы уральской столицы поступил сигнал об обнаружении тел двух человек в ходе тушения пожара в частном доме по улице Коммунальной. По предварительным данным, погибшими являются двое супругов — проживавшие в указанном доме мужчина 1964 года рождения и женщина 1969 года рождения.

«Признаков насильственной смерти на телах погибших не выявлено. Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. С целью выяснения точной причины возгорания проводится пожарно-техническая судебная экспертиза», — сообщили в следствии.

Сейчас следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее на Среднем Урале было возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионера и его внучки в результате пожара. Следователи полагают, что все случилось в результате поджога.

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