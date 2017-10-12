Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи на пожаре в Екатеринбурге
В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара. Следственный комитет организовал проверку.
В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара. Следственный комитет организовал проверку.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 11 октября в правоохранительные органы уральской столицы поступил сигнал об обнаружении тел двух человек в ходе тушения пожара в частном доме по улице Коммунальной. По предварительным данным, погибшими являются двое супругов — проживавшие в указанном доме мужчина 1964 года рождения и женщина 1969 года рождения.
«Признаков насильственной смерти на телах погибших не выявлено. Для определения точной причины их смерти проводятся
Сейчас следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции пытаются установить все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее на Среднем Урале было возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионера и его внучки в результате пожара. Следователи полагают, что все случилось в результате поджога.