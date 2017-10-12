В Ростове женщина на Audi насмерть сбила пешехода
Ночью 12 октября на улице Шолохова в Ростове автомобилистка насмерть сбила пешехода, сообщает
Ночью 12 октября на улице Шолохова в Ростове автомобилистка насмерть сбила пешехода, сообщает
По предварительной информации, женщина 1988 года рождения на Audi R8 сбила мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход погиб на месте. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.