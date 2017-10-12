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10:19 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове женщина на Audi насмерть сбила пешехода

Ночью 12 октября на улице Шолохова в Ростове автомобилистка насмерть сбила пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, женщина 1988 года рождения на Audi R8 сбила мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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