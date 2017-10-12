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08:35 (мск), источник: Newslab.ru

Самарский мошенник-заключенный снова обманул красноярцев

В этот раз пострадали четыре человека.

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мошенника из Самары, который обманывал красноярцев по телефону, сообщили в полиции Красноярска. 33-летний заключенный самарской тюрьмы звонил на случайные номера красноярцев и представлялся работником силовых ведомств. Мужчина сообщал, что их родственники совершили противоправные действия, но за денежное вознаграждение можно избежать наказания. Красноярцы, желая помочь своим близким, через курьера передавали злоумышленнику от 20 до 80 тысяч рублей.

Красноярские полицейские отправились в Самару, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Как рассказали в полиции Newslab.ru, за два месяца заключенный успел обмануть четверых жителей Красноярска. Всего пострадавшие передали злоумышленнику около двухсот тысяч рублей.

В отношении мужчины следователями было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Заключенный самарской колонии был этапирован в Красноярск. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Это не первый случай, когда жители Красноярского края становятся жертвой самарских заключенных. В 2014 году один из арестантов аналогичным образом обманул 16 жителей Дивногорска.

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